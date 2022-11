"Un explosion de la demande" : la Banque alimentaire de Touraine lance sa collecte dans 130 supermarchés

C'est le retour de la grande collecte de la Banque alimentaire ce vendredi 25 novembre partout en France en bien sûr en Touraine. Dans notre département, plus de 600 bénévoles seront répartis dans 130 magasins d'Indre-et-Loire pour recueillir les dons de denrées alimentaires des Tourangeaux et des Tourangelles. Elle distribuera ensuite les dons à ses 56 associations partenaires et aux 20.000 bénéficiaires. Le nombre de bénéficiaires a d'ailleurs augmenté de 9,5% au premier semestre 2022.

Une hausse du nombre de bénéficiaires

Jean-Paul Baunez espère une collecte conséquente car le nombre de bénéficiaires a fortement augmenté en Indre et Loire : "On a constaté une forte progression des bénéficiaires de 9,5% au premier semestre 2022 et j'estime qu'on sera à 12% à la fin de l'année" assure le président de la Banque alimentaire tourangelle. "Dans un ménage, le budget c'est le loyer, le gaz et l'électricité donc dans des foyers le reste à vivre va diminuer. Précédemment, ils étaient à la limite de demander de l'aide alimentaire. Là, ils vont tomber dans la demande pure et simple d'aide alimentaire notamment les jeunes et les étudiants" selon lui. Pour

"Une explosion de la demande"

Le nombre de bénéficiaires augmente fortement mais la Banque alimentaire craint une baisse des dons dans un contexte d'explosion des prix.

Toujours besoin de bénévoles

620 bénévoles se mobilisent tout le week-end en Indre-et-Loire (les 120 permanents ainsi que 500 bénévoles recrutés pour la collecte). Même si le nombre de bénévoles peut paraître conséquent, la Banque alimentaire 37 a toujours besoin d'un peu plus de bras. Il manque une vingtaine de bénévoles sur l'agglomération de Tours selon le président de l'antenne locale Jean-Paul Baunez : "Il faut du monde pour les magasins où il y a trois entrées par exemple, c'est un peu tendu" explique-t-il. Vous pouvez toujours proposer votre aide en téléphonant au 02 47 53 55 27 ou en vous rendant sur le site internet de la Banque alimentaire de Touraine .

Quels produits privilégiés ?

La collecte se concentrera cette année sur le café, le thé et le chocolat en poudre mais aussi les céréales et les confitures de fruits. La Banque alimentaire sera aussi très demandeuse des plats cuisinés (quenelles, gratin dauphinois etc.) mais pas de raviolis. Elle demande également des conserves de légumes et des conserves de fruits mais pas de compotes.