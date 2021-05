La banque alimentaire de Touraine organise son premier vide-grenier ce dimanche à St-Pierre-des-Corps

C'est l'un des premiers gros rendez-vous de l'année pour les chineurs tourangeaux, frustrés par les restrictions sanitaires. La banque alimentaire de Touraine organise, ce dimanche, un vide-grenier solidaire où 300 stands sont proposés. L'événement se tient à St-Pierre-des-Corps, rue des Grands Mortiers, de 9h à 18h.

Les inscriptions au vide-grenier se font sur le site internet de la banque alimentaire de Touraine. Il reste encore des places.

Les bénéfices permettront à l'association de construire un atelier de transformation des aliments (fruits et légumes, produits frais proches de leur date limite de consommation...). La banque alimentaire constate, selon une étude, "une perte de 8 % des aliments collectés" par les associations de la métropole tourangelle.

"Notre mission est de lutter contre la précarité alimentaire", explique Dominique Cochard, son président en Indre-et-Loire. " Mais nous avons aussi la volonté de diversifier nos produits et apporter un meilleur équilibre nutritionnel. Cet atelier de transformation permettra de lutter également contre le gaspillage. Les fraises par exemple, qui ont une durée de vie très courte, au lieu de les jeter, on va les transformer en confiture, en coulis...." La banque alimentaire de Touraine aimerait bien ouvrir cet atelier de transformation en janvier 2022. Peut-être du côté de La Riche.

Les collectes 2020 ont battu tous les records avec 20 à 30% de produits en plus

Dominique Cochard en profite pour faire le bilan de cette année 2020 si particulière avec la crise sanitaire. " En juin 2020, on a fait 50 tonnes au lieu de 37 en temps normal. Et en novembre, on a fait 150 tonnes au lieu de 121. Cette année, le nombre de bénéficiaires n'a pas forcément explosé mais leur profil a changé avec beaucoup plus de jeunes et d'étudiants en grande précarité alimentaire".

La banque alimentaire de Touraine compte à nouveau sur la générosité des Tourangeaux avec sa grande collecte les 4, 5 et 6 juin prochain dans plus de 80 magasins d'Indre-et-Loire.