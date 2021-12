Indre-et-Loire: la Banque alimentaire de Touraine victime d'un cambriolage

Quelques jours seulement après la collecte hivernale de denrées alimentaires et produits d'hygiène, le site de la Banque alimentaire de Touraine, à Saint-Pierre-des-Corps, a été cambriolé dans la nuit ce mercredi 1er à jeudi 2 décembre. Selon les premières informations, données par le président de la Banque alimentaire 37, Dominique Cochard, le ou les cambrioleurs ont "défoncé le portail" et ont volé un camion neuf. "Bénévoles et salariés sont profondément choqués" indique encore Dominique Cochard, qui précise que le préjudice est pour le moment difficile à déterminer.

