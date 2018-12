La barrière de péage de Bandol dans le Var incendiée

Bandol, France

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes c'est la première fois que la barrière de péage de Bandol dans le Var est incendiée. Elle a pris feu dans la soirée ce lundi. L'incendie était encore en cours à 23h45.

L'autoroute A50 est fermée dans les deux sens. En direction de Toulon, la sortie est obligatoire vers la Cadière-d'Azur, et vers Marseille, la sortie est obligatoire à la Seyne-sur-Mer.

Plusieurs entrées et sorties toujours fermées

D'autres incidents ont eu lieu ces dernières heures au niveau des péages d'autoroutes ce qui entraîne des perturbations. Dans la nuit de dimanche à lundi des incidents volontaires ont eu lieu sur l'A51 sur l’échangeur de Manosque (n°18) qui reste fermé à la circulation par arrêté préfectoral. En direction des Alpes, la sortie est conseillée à Sisteron nord (n°23).

Sur l’autoroute A7, les entrées et les sorties des échangeurs de Bollène (n°19), d’Orange Sud (n°22) et d’Avignon Nord (n°23) sont toujours fermées en raison des dégradations et actes de vandalismes causés lors des manifestations.