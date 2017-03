La base d'avions de la sécurité civile de Nîmes-Garons inaugurée par Bernard Cazeneuve

Un peu plus d'un an après avoir posé la première pierre, Bernard Cazeneuve, revient dans le Gard ce vendredi. Le premier ministre inaugure le nouveau bâtiment de 3 200 m2 de la base d'avions de la sécurité civile de Nîmes-Garons. La BASC devrait faire référence dans la lutte anti incendies.

Bernard Cazeneuve, le premier ministre, est à Nîmes, ce vendredi. Il vient inaugurer le nouveau bâtiment de la BASC, la base d'avions de la sécurité civile. A terme, ce sont 26 avions, 120 personnels et leur famille dont 80 pilotes qui quitteront Marignane pour s'installer chez-nous. Au delà du Gard, c'est un vaste territoire qui est concerné par cette plateforme unique en France. Comme on le sait, nous sommes une des principales régions menacée par les incendies de l'été.

Et le Gard avec pas moins de 21.000 KM2 de forêts pour partie très escarpées n'est pas à l'abri. Plus de 4.000 hectares ravagés en 1985 sur les hauteurs de Portes. Dernier gros incendie. Plus près de nous, en juillet 2015, 110 hectares à Saint-André-de-Valborgne ou l'été dernier, un peu moins de la moitie mais une soixantaine de départs criminels à Milhaud. Au delà du Gard, l'Occitanie, a payé un lourd tribu, en 2012 entre France et Espagne, 1.400 hectares, 4 morts. En aout dernier, 1 mort-un pompier de 24 ans, à Gabian-Roquessèlles, 170 hectares. Deux jours plus tard à Montalba-le château, Un millier d'hectares supplémentaires. des incendies circonscrits avec des moyens aériens. Determinant que de cogner fort pour éviter toute propagation des flammes.

Une plateforme unique dans la lutte aérienne contre les incendies.

La BASC à Nimes-Garons a été aussi rendue possible par l'accompagnement du Conseil Départemental du Gard et des 2 autres collectivités. Nîmes-Metropole et Alès-Agglomération.

Yvan Lachaud, Denis Boaud et Max Roustan. © Radio France - Ludovic Labastrou

Les 120 personnels, dont 80 pilotes rejoindront le Gard progressivement. Ils serviront une flotte de vingt-six avions dont douze Canadair et neuf Tracker. Des moyens aériens regroupés près du site de maintenance et du centre de commandement des trente-cinq hélicoptères de la Sécurité civile. Des appareils qui pourront s'approvisionner en retardant au pélicandrome, quatre en même temps et dans un laps de temps réduit.

La BASC de Nîmes-Garons couvrira de Bordeaux à Menton en passant par Perpignan et la Corse.

Mais la nouvelle base d'avions de la sécurité civile est aussi une aubaine économique. Une centaine d'emplois supplémentaires pour la Sabena Technics, qui assure la maintenance des appareils. Un appel d'air aussi pour la zone Mitra, 160 hectares destinés à accueillir des entreprises. On parie sur 2.2000 emplois potentiels. Qui s'ajouteront aux 1.930 emplois directs, indirects et induits nés du Plan local de redynamisation pour compenser à la trentaine près les emplois perdus avec le déménagement en 2011 de la Base Aéronavale.

La Basc ne peut nous permettre que de progresser en matière de lutte contre les feux de forêts. Une plateforme unique en France, une référence en Europe.

