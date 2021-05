La bataille des restaurateurs contre Axa prend de l'ampleur

Près d'un an après la première victoire d'un restaurateur contre Axa dans les Bouches-du-Rhône, plusieurs centaines d'établissements ont déjà saisi la justice pour obtenir une indemnisation. Le syndicat des Indépendants et des TPE doit annoncer qu'il va assigner à son tour l'assureur.

Axa est le premier assureur des hôtels et restaurants à France

Il a été le premier restaurateur français à faire plier Axa. En juillet 2020, devant le tribunal de commerce de Tarascon, le gérant de la Bergerie à Mouriès avait obtenu de son assureur plus de 100.000 euros d'indemnisation pour la fermeture de son établissement à cause de l'épidémie. Le 20 mai prochain, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmera ou non ce jugement.

Mais depuis cette première victoire, plusieurs centaines d'établissements ont saisi la justice pour obtenir la prise en charge d'une partie des pertes d'exploitation. Tous sont détenteurs du même contrat d'assurance. "Nombreux m'ont appelé, confie Jean-Michel Alazard, le gérant de la Bergerie. Leur courtier est parfois un ami, mais l'amitié s'est rompu. Ils ont compris qu'Axa avait tout ficelé pour ne jamais indemniser l'assuré. Mais on ira jusqu'au bout."

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence en faveur des restaurants

Au centre de cette bataille juridique, il y a un contrat souscrit avant la crise sanitaire par plus de 15.000 professionnels. Il prévoit une garantie "perte d'exploitation suite à fermeture administrative", en cas d'une épidémie. Mais l'assureur a prévu une clause d'exclusion, si "au moins un autre établissement (...) sur le même territoire départemental" doit fermer.

En 2020, seulement un tiers des tribunaux de commerce saisis ont donné raison à Axa. Tous les autres ont tranché en faveur des clients. En février dernier, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a même confirmé pour la première fois un jugement qui demandait à l'assureur d'indemniser le restaurant l'Espigoulier à Marseille.

Trois milliards d'euros de bénéfices en 2020 pour Axa

La liste des recours ne cesse de s'allonger au fil des semaines. Ce jeudi, le syndicat des Indépendants et des TPE doit annoncer qu'il va assigner à son tour l'assureur."Je reçois plusieurs dizaines de demandes chaque mois, confie Me Jean-Pierre Tertian, l'avocat d'une centaine de restaurateurs engagés dans ce combat. Je n'ai pas perdu une seule fois encore. Mais Axa a les moyens de payer. En 2020, il a encore gagné plus de 3 milliards d'euros".

L'assureur pourrait également devoir assumer les frais de justice engagés par ses clients contre lui même. C'est une autre clause prévue dans ce contrat.