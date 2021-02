La Baule : les secours mobilisés pour retrouver une personne en mer

Un important dispositif de secours a été déployé ce vendredi 26 février vers 19h pour secourir une personne au large de la Baule en Loire-Atlantique. Cette dernière s'est volontairement jetée à l'eau pour échapper aux forces de l'ordre et a été aperçue à 200 mètres de la plage. Les pompiers, la SNSM et la police ont donc été mobilisés pour aller la chercher. Mais ils l'ont finalement perdue de vue et l'ont retrouvé chez elle. On ne sait pas pourquoi cette personne était poursuivie par les forces de l'ordre.