Un chauffard a été contrôlé à 184km/h, soit 94km/h au dessus de la limite autorisée, ce mardi 20 juillet, vers 22 heures, sur la route bleue au niveau de la Baule. Après une course poursuite, seul un passager a été arrêté.

La Baule : flashé à plus de 90km/h au dessus de la limite sur la route bleue

Les motards ont poursuivi le fuyard jusqu'à ce qu'il sorte de la route bleue et percute un terre-plein central.

Au volant de sa Golf, ce conducteur roulait à très vive allure, ce mardi 20 juillet, en soirée, sur la Départementale 213, au niveau de la Baule. La police l'a flashé à 184 km/h, sur une portion de route limitée à 90 km/h.

La course poursuite se finit à pied

Les motards prennent la voiture en chasse et font signe au chauffard de s'arrêter. Il refuse d'obtempérer et bifurque à une sortie mais finit par percuter un terre-plein central. Lui et les deux passagers prennent la fuite à pied ; seul l'un de ces derniers est rattrapé.

L'interpellé est conduit au commissariat et en ressort avec une amende forfaitaire (200 euros) pour possession de cannabis. Le conducteur à l'origine des faits est toujours recherché, ce mercredi en fin d'après-midi.

"Les contrôles de police resteront soutenus afin de lutter contre ces comportements plus fréquemment constatés en ce début de période estivale", précise la police de Saint-Nazaire.