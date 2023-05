La Baule : le maire Franck Louvrier menacé dans un courrier anonyme

Le maire (LR) de la Baule, Franck Louvrier annonce en conseil municipal avoir récemment reçu des menaces de mort. Des menaces qui ont pris la forme d'un courrier anonyme, envoyé début mai, faisant allusion à l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty en octobre 2020, ou encore à la tragique attaque du Bataclan à Paris en novembre 2015. Sur le courrier figurent trois photos de ces attentats ainsi que cette mention, en rouge : "La prochaine fois à La Baule ?".

C'est la première fois que l'élu reçoit de telles menaces. Il précise que "la procureure de la République et le préfet se sont saisis" de ce dossier et "ont diligenté une enquête auprès de la police judiciaire de Nantes". Franck Louvrier affirme avoir reçu "énormément de messages de soutien" après avoir rendu public ces menaces. "Le meilleur combat contre ces ignominies, c'est la transparence", selon lui, pour éviter qu'elles ne "se répètent à l'infini".

L'élu dénonce "la tension violente"

Le maire Les républicains dénonce, sur les réseaux sociaux, un climat de montée de la violence au sein de la société, faisant notamment référence aux menaces de mort reçues par Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin , avant sa démission. S'il ne voit "pas de connexion" entre les deux affaires, il juge en tous les cas "indispensable une prise de conscience" de ces violences. L'élu évoque une "forme de dérive de la société qui va vers la violence à l'encontre des blouses, des uniformes et des écharpes". Il s'inquiète de voir "s'amplifier la recherche d'une déstabilisation" et d'une "remise en cause" des institutions.