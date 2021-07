La Baule : le nageur disparu était rentré chez lui

Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage a déclenché jeudi soir les secours pour un homme parti nager au large de La Baule-Escoublac en Loire-Atlantique. C'est un proche du nageur qui les a alerté à 20h05. Il était au niveau de boulevard de de l'Océan et il ne le voyait plus. Un sauveteur aquatique, héliporté par la gendarmerie, a participé aux recherches aériennes en complément des recherches terrestres et maritimes. Le nageur a finalement été retrouvé chez lui.