La Baule : le Tropicarium bonsaï panse ses plaies après un incendie

La Baule, France

Près de 2 semaines après l'incendie, Joëlle Hénin a encore du mal à passer devant l'accueil du Tropicarium totalement calciné. Le 21 novembre, vers 6 heures du matin, le feu a détruit le bâtiment, sans doute à cause d'une surchauffe dans le tableau électrique. Au sol, on voit encore des livres et des factures calcinés. Attenante, la grande serre de 600 m2 et ses nombreuses plantes ont souffert. A l'intérieur, une odeur de fumée persiste. La suie s'est immiscée partout et a recouvert les bonsaï. Depuis, il faut soit les effeuiller soit nettoyer chaque feuille avec chiffon.Un travail de bénédictin.

Près de 2 000 espèces tropicales sont visibles au Tropicarium © Radio France - Anne Patinec

Site unique avec 2 000 plantes tropicales

Heureusement,la famille Hénin se sent soutenue. Elle a reçu de nombreux messages de soutien. Amis et clients ont proposé un coup de main. Pour l'instant aucune date de réouverture n'est prévue; le jardin extérieur de 5 000 m2 (qui se visite) lui a été totalement épargné.