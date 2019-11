La Baule : les agresseurs de trois policiers intervenant lors d'une rixe condamnés à de la prison ferme

Les deux agresseurs de trois policiers condamnés à des peines de prison ferme de six mois et deux mois ce mercredi. Dimanche matin vers 4 heures 20, les forces de l'ordre étaient intervenues lors d'une rixe impliquant une trentaine de personnes sur la rue à la sortie d'un bar de nuit à la Baule.

La Baule, France

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4 heures 20, une rixe impliquant une trentaine de personnes alcoolisées a éclaté sur la rue, en plein centre-ville devant le Habana Café, un bar de nuit de la Baule. Les policiers qui interviennent pour tenter de rétablir le calme sont pris à partie et frappés à plusieurs reprises. L'un d'eux reçoit notamment des coups au visage et s'est vu prescrire huit jours d'ITT (interruption totale de travail). Les deux autres fonctionnaires se sont vu prescrire deux jours.

Jugés en comparution immédiate

Les deux agresseurs qui se sont rendus au commissariat mardi, sont deux jeunes salariés âgés de 24 et 26 ans, originaires de la région nazairienne. Ils ont été jugés en comparution immédiate ce mercredi par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Ils écopent de six mois de prison ferme pour l"un et de deux mois pour l'autre. Aucun mandat de dépôt n'a été prononcé à l"issue de l'audience.