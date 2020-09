La Baule : un balcon s'effondre, un homme grièvement blessé

A La Baule, un homme a été grièvement blessé ce mercredi par la chute d'une balcon et d'une partie de la façade d'une maison.

A La Baule, ce mercredi, l'effondrement d'un balcon et d’une partie de la façade d'une maison a grièvement blessé un homme de 36 ans. Il a chuté de son échafaudage. Les pompiers l'ont dégagé des décombres avant de le transporter à l’hôpital dans un état d'urgence absolue. Le SMUR était sur place avec 30 sapeurs pompiers et six engins. L'accident a eu lieu à 18h au 49 de l'avenue de la Tourangelle.