La Baule : un homme blessé dans un accident de quad sur la plage

Un accident de quad a eu lieu ce lundi matin sur la plage de La Baule (Loire-Atlantique). Le conducteur, un agent de la SAUR, société chargée notamment de l'entretien des tentes et des cabines, a été légèrement blessé.

Les pompiers et les policiers sont restés un moment autour du quad jaune, qui s'est renversé sur le sable sur le plage, non loin de l'avenue Louis Lajarrige. D'après nos informations, le conducteur blessé légèrement, a été évacué vers l'hôpital. Il s'agit d'un agent de la SAUR, la société qui gère l'entretien des tentes et des cabines mais aussi des accès à la plage. Il aurait basculé en faisant une manœuvre.

Excepté les agents habilités, la circulation des quads sur la plage de La Baule est strictement interdite.