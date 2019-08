La Baule : une adolescente de 15 ans mortellement blessée alors qu'elle faisait de la bouée tractée

Une adolescente de 15 ans est morte, ce mercredi soir, en baie de La Baule. Elle faisait de la bouée tractée avec son père et son frère. Elle s'est retrouvée coincée sous l'hélice du bateau.

La Baule, France

C'est un terrible accident qui s'est déroulé ce mercredi soir, en baie de La Baule, au niveau des îlots des Evens. Une jeune fille de 15 ans est morte. Elle s'est retrouvée coincée sous l'hélice du bateau avec lequel elle était en train de faire de la bouée tractée avec son père et son frère.

Elle a apparemment glissé en remontant à bord du bateau

D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est en remontant sur le bateau que l'adolescente a glissé et s'est retrouvée coincée sous l'hélice de ce puissant hors-bord de 200 chevaux, loué par la famille. Était-il prévu pour tracter une bouée ? A-t-elle été louée avec le semi-rigide ? Ce jeudi midi, ces questions sont toujours sans réponse. Le père et le frère de la jeune fille n'avaient pas encore pu être interrogés. Très choqués, ils ont du être hospitalisés ce mercredi soir.

On ne sait pas non plus qui conduisait le bateau au moment de l'accident ni si le père a son permis bateau. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte.