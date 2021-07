Plusieurs centaines de jeunes se sont réunis, dans la nuit de mercredi à jeudi, sur la plage de La Baule. L'ambiance, "bon enfant", s'est ensuite progressivement tendue avant que l'évènement ne dégénère. Plusieurs rixes ont éclaté et deux femmes assurent avoir été victimes d'agressions sexuelles.

La Baule : une fête rassemble des centaines de jeunes, plusieurs rixes et deux agressions sexuelles

Plusieurs centaines de jeunes ont répondu, ce mercredi soir, à un appel lancé sur les réseaux sociaux pour se rassembler et faire la fête sur la plage de La Baule, en Loire-Atlantique.

L'évènement "Projet X La Baule", circulait depuis plusieurs jours sur le réseau social Instagram. "Il se déroulera sur la plage en face de l'avenue du Général De Gaulle, à partir de 20h30, ramenez vos enceintes, était-il écrit. Il y aura les CRS mais ils seront seulement là pour éviter les bagarres et les délits." Il y en a malheureusement eu. Plusieurs centaines de jeunes ont répondu présent, ce mercredi soir.

Des débordements malgré la présence des forces de l'ordre

Avertis qu'une fête non déclarée allait se tenir, les policiers se sont déplacés pour encadrer l'évènement. "A compter de minuit, de nombreux contrôles ont été effectués pour limiter la consommation d’alcool et de produits stupéfiants", indique-t-on à France Bleu Loire Océan. Si l'ambiance était dans un premier temps festive, les heures qui ont suivi ont été plus tendues.

Des personnes "à la recherche de mauvais coups", selon une source proche du dossier, ont fait dégénérer la soirée. Plusieurs rixes ont éclaté entre jeunes, conduisant les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique à intervenir à deux reprises pour soigner des victimes de coups. En parallèle, les forces de l'ordre ont interpellé un homme de 21 ans, originaire de la région caennaise pour "outrage et incitation à l'émeute" et deux jeunes femmes assurent avoir été agressées sexuellement, lors de cette fête qui s'est terminé aux alentours de 5h30, ce jeudi.