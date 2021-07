La Baule : une soirée "Projet X" réunit 400 personnes sur la plage

Plus de 400 jeunes ont répondu présent à un appel lancé sur les réseaux sociaux ce samedi soir sur la plage de La Baule. Un important dispositif policier était déployé pour éviter tout débordement pendant ce rassemblement.

Un appel lancé depuis les réseaux sociaux, plus de 400 personnes sont venues sur la plage de La Baule ce samedi soir pour faire la fête. Munis de quelques fumigènes et de fusées de détresse, les centaines de jeunes sont arrivés à la tombée de la nuit. Ils sont restés jusqu'au lever du soleil et sont partis d'eux-mêmes, sans intervention de la police.

Un important dispositif était prévu suite aux dernières soirées sur la plage et aux débordements. Une trentaine de policiers étaient déployés, dont une vingtaine de Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS). La Brigade anti-criminalité (BAC) et des chiens étaient aussi présents sur place. Un seul individu a été pris en charge pour ivresse manifeste sur la voie publique, il a passé la nuit en cellule de dégrisement. Les forces de l'ordre veulent apporter une vigilance particulière sur le secteur.