La Belgique saisit la justice française contre le projet de parc éolien au large de Dunkerque

L'Etat belge, la région de Flandres et la commune de La Panne ont déposé des requêtes devant le tribunal administratif de Lille contre le projet de parc de 46 éoliennes en mer à 11 kilomètres de la côte au large de Dunkerque.

Le gouvernement belge a mis ses menaces à exécution: l'Etat belge, ainsi que la région de Flandres et la ville de La Panne viennent chacun déposé une requête devant le tribunal administratif de Lille pour s'opposer au projet de construction d'un parc éolien au large de Dunkerque. Le gouvernement belge compte également saisir la Commission européenne. Ce parc, qui doit voir le jour d'ici 2027, devrait compter 46 éoliennes pouvant atteindre jusqu'à 300 mètres de haut et réparties sur une surface de 50 kilomètres carrés, à 11 kilomètres de la côte au large de Dunkerque, avec une capacité de 600 MW.

En quoi ce parc pose-t-il problème à la Belgique?

La Belgique n'est pas opposée au principe de ce parc éolien mais c'est sa localisation qui lui pose problème à à plusieurs titres. Elle estime que ce parc, situé à 11 kilomètres des côtes, pourrait nuire à ses intérêts dans les domaines de la pêche ou concernant l'espace militaire aérien alors qu'un déplacement de 5 km permettrait de résoudre quasiment tous les problèmes. C'est ce qu'avait fait savoir fin fin le ministre belge de la justice et de la mer du Nord, Vincent Van Quickenborne.

La Belgique estime qu'avec l'implantation prévue, les éoliennes se retrouveraient de fait dans l'espace aérien contrôlé par la Belgique, ce qui serait préoccupant pour la sécurité du trafic au départ et à destination de la base militaire de Coxyde. L'implantation pourrait aussi, selon la Belgique, compliquer d'éventuelles opérations de sauvetage dans cette zone. Le pays estime également que cet emplacement poserait un problème de blocage possible des routes maritimes historiques entre le Royaume-Uni et le port d'Ostende.