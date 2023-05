La belle-mère de la victime de la fusillade de Marseille : "Je ne sais pas d'où sortent ces criminels !"

Il est 23 heures, mercredi soir, Traverse du Vieux-moulin dans les quartiers Nord de Marseille. Une scène d'une violence hallucinante. "Ça tirait de partout. Ça partait de tous les côtés". Une maman de 43 ans et ses deux filles de 17 et 20 ans en sont les victimes. La plus jeune est dehors, elle ne monte pas dans l'auto. La fille de 20 ans prend le volant et à côté d'elle, siège passager, sa maman, c'est elle qui va mourir.

La rescapée a tout raconté à sa mamie qui témoigne à France Bleu Provence : "D'un coup, des jeunes sont passés en voiture. Y en a un qui a sorti une arme. Ma petite-fille me dit : "Mémé, je croyais que c'était un cauchemar" La plus jeune s'est enfuie avec deux qui lui couraient derrière. Deux autres ont tiré sur la voiture".

La conductrice se cache dans l'habitacle, elle est blessée au pied. "Un a tiré dans la tête de ma belle-fille. Ma petite-fille a mis la main dans le trou de la tête... on est traumatisés. J'ai couru. Et quand je sors, je vois ma belle-fille, la tête en arrière. Ils viennent d'où ces criminels ? Ça ne devrait pas exister". La dame âgée raconte aussi la course folle contre la mort, le beau-fils qui amène à fond la victime à l'hôpital Nord où elle finira par décéder.

Une balle juste à côté d'une fenêtre © Radio France - Yvan Plantey

Le Vieux-Moulin © Radio France - Yvan Plantey