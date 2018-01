Un gros trafic de cannabis entre l'Espagne et la France a été démantelé dans les Alpes-Maritimes. 143 kilos de drogue ont été saisis dans le quartier de l'Ariane à Nice. Quatre habitants du quartier ont été interpellés.

Nice, France

C'est une très belle prise pour la police à Nice. Un important trafic de cannabis a été démantelé dans les Alpes-Maritimes, un trafic entre l'Espagne et la France. 143 kilos de drogue ont été saisis dans le quartier de l'Ariane à Nice. Quatre habitants du quartier ont été interpellés jeudi et placés en détention. Ils ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants.

"143 kilos saisis c'est un vrai préjudice pour les trafiquants"

Cette prise c'est le résultat de six mois d'enquête menée par la brigade des stup de la sûreté départementale. Les policiers ont découvert dans une malle dans un sous-sol d'immeuble soixante ballots de trente kilos de marchandise. Du travail de professionnels , des semi grossistes qui alimentaient les dealers de l'Ariane. Aurélien Froget est adjoint au chef de la sûreté départementale : "On tente toujours de mettre fin à l'économie souterraine. Nous sommes sur des opérations moins rapides que les services de police qui arrêtent les dealers au coin de la rue, mais à terme le but c'est de mettre fin aux différends lieux de trafic qui empoisonnent les quartiers. 143 kilos saisis c'est un vrai préjudicie pour les trafiquants."