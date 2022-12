La Bernerie-en-Retz : deux blessés graves dans un accident de voiture

En fin de journée, ce dimanche, la nuit vient de tomber lorsque deux véhicules se percutent sur la route départementale 13, au niveau de La Bernerie-en-Retz. Un choc frontal violent, ave trois personnes blessées. Les pompiers envoyés sur place ont désincarcéré une des victimes coincées sous la carrosserie d'un des véhicules accidentés.

Coincée dans une des voitures accidentées

Deux personnes ont été gravement blessées dans ce choc. Elles ont été transportées à l'hôpital de Saint-Nazaire, avec la troisième victime, plus légèrement atteinte. Sur place, plus d'une vingtaine de pompiers a été mobilisée, ainsi que trois ambulances et plusieurs gendarmes.