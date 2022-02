La bombe découverte à Royan désamorcée ce vendredi, 700 habitants évacués

En plus du porte-à-porte informatif organisé ces dernières heures par la police municipale, des SMS ont été envoyées aux résidents de la zone. Des panneaux lumineux relayent le message et un numéro vert (08.05.04.01.72) est également mis en place pour répondre aux interrogations des habitants. Un centre d'accueil à Cordouan est prévu avec du thé, du café, des viennoiseries et des sandwichs le jour j. Une aire de jeu est même montée spécialement pour les jeunes enfants qui, comme leurs parents, devront prendre leur mal en patience.

Une bombe imposante

Longue d'1,10 mètre avec un diamètre de 33 centimètres, cette bombe a été ensevelie sous plusieurs mètres de sable en attendant sa désamorce. Sur place, les professionnels du bâtiment continuent de travailler sur le site en évitant les quelques mètres carrés de la zone. Mais, vendredi matin, dans un rayon de 300 mètres autour de l'engin, ce sera le calme plat, puisque les habitants seront évacués de 10h à 13h. Plusieurs étapes sont prévues pour mettre l'engin hors d'usage. Entre 600 et 700 personnes seront ainsi évacuées pour l'occasion.

