La bombe retirée des Capucins va être contre-minée en rade de Brest jeudi

Brest, France

Une bombe américaine de 500 kg, dont 320 d'explosifs. Joli bébé déminé ce week-end à Brest, dans le secteur des Capucins, mais qu'il va falloir précautionneusement contre-miner en rade de Brest ce jeudi. L'opération sera réalisée par le groupement des plongeurs-démineurs de l'Atlantique.

Impacts sur l'environnement

"On est conscient que cette opération va avoir un impact sur l'environnement, mais on est obligés. L'effet de souffle et l'explosion de cette munition historique seraient trop importants si l'opération était réalisée à terre" explique le porte-parole de la Préfecture Maritime de l'Atlantique.

Jeudi... ou vendredi !

Ce jeudi midi, si tout se passe bien, la navigation en rade de Brest sera donc particulièrement réglementée (cf. carte et tableau). En cas d'impossibilité, l'opération sera reportée au lendemain, vendredi.

Le tableau de référence par zone et par type d'embarcation ou d'activité - Préfecture Maritime de l'Atlantique

La préfecture maritime vous indique donc précisément les zones d’interdiction de présence de tout bien et de toute personne, en fonction de l'horaire (12h30-14h). Le point de référence géographique est 48°21.50'N et 004°28.50'W.