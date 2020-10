La bonne affaire pour l'OGC Nice vainqueur à Saint-Etienne 3-1

Opportunistes et plus tranchants que les Verts en perdition en première période, Nice ouvre le score par Pierre Lees-Melou à la 8ème minute d'une demi-volée. Piégé par le rebond, Jessy Moulin ne peut rien faire. Le gardien stéphanois réalise ensuite un double arrêt face à Gouiri de la tête et Lees-Melou d'une frappe à ras de terre.

Le cadeau de Jessy Moulin.

Nice fait le break à la 30ème minute par Amine Gouiri sur une erreur de communication entre Sow et Moulin. Suite à un débordement côté droit de Lotomba, le défenseur stéphanois frôle le ballon, son gardien est surpris et commet une faute de main. Il ne parvient pas à se saisir du ballon. A l'affût dans la surface, Gouiri n'a plus qu'à pousser le ballon au fond du but vide. L'attaquant de l'équipe de France espoirs inscrit son 3ème but cette saison.

Nice plie mais ne cède pas.

Après une réorganisation tactique, les Stéphanois reviennent sur le terrain, pour la seconde période, avec d'autres intentions. Les hommes de Claude Puel parviennent à construire leurs actions et à se montrer dangereux. Ils finissent par réduire le score à la 57ème minute par Adil Aouchiche après une relance ratée de Walter Benitez ; une erreur d'inattention pas habituelle chez le gardien du Gym.

Le coup de grâce.

Solidaires, les hommes de Patrick Vieira résistent aux assauts des stéphanois qui manquent de réalisme et n'arrivent pas à égaliser. Dans le temps additionnel Myziane Maolida, entré en jeu à la place de Thuram, marque le 3ème but et met définitivement Nice à l'abri d'un retour des Verts.

La bonne opération

Nice s'impose logiquement 3-1. Les Niçois remportent un 2ème succès consécutif et s'emparent de la 5ème place au classement tandis que Saint-Etienne s'incline pour la 3ème fois d'affilée. Les Aiglons emmagasinent de la confiance avant de débuter leur campagne européenne jeudi à Leverkusen.