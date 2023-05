La bouée licorne s'envole ? Prévenez les secours (ce n'est pas une blague)

Des crocodiles et des homards à chevaucher, des bouées géantes en forme de donut, de pneu ou de licorne : voilà les engins plastiques et gonflables qui envahissent et égaient les plages depuis plusieurs années.

Jusqu'ici, les secours mettaient en garde contre le vent de terre, qui peuvent faire dériver et envoyer ces structures très légères au large.

Mais ce dimanche, une bouée s'est envolée sur la longue plage de Linès à Plouhinec, dans le Morbihan. Des témoins ont cru qu'il y avait du monde dessus et ont immédiatement appelé les secours qui ont déclenché des moyens importants pour suspicion d'homme à la mer.

Sauf qu'il n'y avait personne, les pompiers et l'équipage de Dragon 56, l'hélicoptère de la Sécurité civile s'en sont bien vite aperçus.

Et c'était déjà la même chose la veille à Concarneau : une bouée de plage qui s'envole, suspicion d'homme à la mer, déclenchement des secours.

Le Cross Etel (Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage) appelle donc à signaler lorsque de telles bouées s'envolent pour que les sauveteurs sachent qu'il n'y a personne dessus, personne à secourir, et aucun gros moyen à déployer...

Le numéro d'urgence pour les secours en mer : 196