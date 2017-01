La boulangerie de Genillé, dans le lochois, très endommagée par un incendie

Les pompiers d'Indre-et-Loire sont intervenus dans la nuit de jeudi à vendredi pour un incendie dans la boulangerie de Genillé, dans le lochois. Le feu a pris dans le four à pain, sans explication pour l'instant. La famille qui habitent au-dessus du commerce a été relogée.

La boulangerie de Genillé, dans le lochois, est hors d'usage pour l'instant. Elle a été endommagée par un incendie qui s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi. Les pompiers d'Indre-et-Loire sont intervenus un peu après minuit. Ils sont arrivés en nombre, pour un feu déclaré au sous-sol, où se trouve le four à pain, alimenté au fuel. Les sapeurs-pompiers ont éteint le sinistre avec une lance à incendie. Trois personnes, le couple de boulangers et l'ouvrier, sont au chômage technique. Le boulanger, sa femme et leurs deux enfants, qui habitent au-dessus du commerce, ont été relogés. On ignore quand la boulangerie pourra rouvrir.

C'est un coup dur pour ce couple qui avait repris la boulangerie il y a seulement un an et demi, après plusieurs mois de vacance. Benjamin et Julie Hays, âgés respectivement de 25 et 24 ans, avaient repéré à l'époque l'annonce sur le site internet Le Bon Coin.