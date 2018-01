Nice, France

Une page se tourne

La boutique parapluies et ombrelles rue de la préfecture dans le Vieux Nice ferme ses portes après 168 ans d’activités.

Le dernier propriétaire Gino Bestagno prend sa retraite. Il avait repris l’enseigne de son arrière arrière arrière grand-oncle fondée en 1850 près de Palais de Justice.

Les parapluies et ombrelles ont été fabriqués sur place et sur commande jusqu’en 1970 avant d’être crées dans le Jura et l’Auvergne chez les deux derniers fabricants français.

Des ombrelles en dentelle et des parapluies en argent

Des ombrelles et parapluies de la grande époque niçoise étaient conçus en ivoire, corne de gazelle, écailles, or et argent sur des thèmes de l’emblème de Nice et de la promenade des anglais. Des parapluies en pièce unique vendus entre 30 et 200 euros et qui seront sans doute vendus aux enchères à l’avenir jusqu’à 3000 euros pièce !

Le souci du détail avec des broderies de dentelle à la main © Radio France - Violaine Ill

Gino assure avoir toujours bien gagné sa vie en vendant ses fabrications à des stars dont Brigitte Bardot, Claudia cardinale ou encore le Prince Sérénissime Albert 1 de Monaco. Aujourd’hui il part à la retraite.

Du traditionnel parapluie "baie des Anges" au véritable "de Cherbourg"

C'est chez Gino que l'on trouvait LE parapluie solide et traditionnel. La réputation de la boutique s'est faite aussi sur les toiles aux paysages niçois

La baie des Anges sur le parapluie de Gino © Radio France - Violaine Ill

Le nouvel acquéreur de l’emblématique magasin vendra à partir du mois de mars des bijoux.

En France il ne reste que trois boutiques de vente de parapluies sur commande installées à Paris.