La boutique Orange de Davézieux braquée : 100 000 euros de préjudice

Les employés du magasin Orange de la zone industrielle de Davézieux en Ardèche n'allaient pas tarder à fermer la boutique ce vendredi 24 février 2023 au moment des faits. Rue de la Lombardière, trois malfaiteurs masqués et armés sont entrés dans la boutique, ils ont fait main basse sur plusieurs téléphones avant de s'enfuir. Le préjudice est estimé à 100 000 euros. Les voleurs sont activement recherchés.

Les téléphones de plus en plus chers attirent les malfaiteurs. En août 2021 déjà, à Montélimar un braquage avait aussi été commis dans une boutique Orange . Le montant total du butin était alors estimé à plus de 100.000 euros.