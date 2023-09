La boutique Orange de Montélimar encore attaquée

Pendant la nuit, la boutique Orange de Montélimar a été forcée, un cambriolage qui constitue la septième attaque d'un magasin de l'opérateur en Drôme ou en Ardèche depuis le début de l'année. À Davézieux, deux braquages , un à Montélimar au mois d'avril , un à Valence quelques jours plus tard, puis deux tentatives infructueuses, à Aubenas et Romans-sur-Isère. Cette fois-ci, pas de braquage, mais une infraction de nuit, mais le montant du préjudice selon l'opérateur est "minime" par rapport aux vols du début de l'année.

Parce qu'après la série de vols à main armée en début d'année, l'opérateur a réagi. Devant certaines boutiques, en journée, on peut désormais voir des vigiles. Surtout, les stocks ont été réduits au minimum à l'intérieur des magasins. À Montélimar, par exemple, il n'est possible d'acheter un téléphone qu'en passant commande. Cette fois-ci donc, on serait selon Orange "loin" des centaines de téléphones volés du mois d'avril à Montélimar, ou du préjudice de 100.000 estimé après le braquage de Davézieux. L'entreprise ne souhaite néanmoins pas communiquer le montant, elle a déposé plainte, mais le magasin rouvre dès ce jeudi 21 à 14 heures.