Le bracelet anti-rapprochement montre ses premiers signes d'efficacité dans le Doubs

Dans le Doubs, grâce au bracelet anti-rapprochement certains passages à l'acte, de la part d'ex conjoint violent, sont évités. Le procureur de Besançon a donné un exemple via une affaire en cours ce vendredi matin. Après des menaces envers son ex-femme et ses enfants. Un homme a été incarcéré.

Le pire a été évité dans le Haut-Doubs. Il y a une semaine, un homme de 59 ans a été interpellé et incarcéré à titre provisoire, après des menaces de mort envers ses enfants et son ex-compagne. Cette arrestation a eu lieu grâce au bracelet anti-rapprochement mis en place sur tout le territoire national depuis un an. C'est le procureur de la République, Etienne Manteaux, qui a dévoilé, ce vendredi matin, ce premier exemple d'efficacité dans le département du Doubs.

Après plusieurs mois d'accalmie, le conjoint revient à la charge.

En juin dernier, le quinquagénaire a été condamné à dix mois de prison avec sursis pour violences conjugales et menaces de mort. Dès le mois de juillet cet homme atteint d'une pathologie sévère s'est vu administrer le port du bracelet. Après trois mois de respect des distances physiques et téléphoniques avec son ex-conjointe, le prévenu "frustré et qui commençait à monter en précision", selon le procureur, a craqué. Après l'appel menaçant, les enfants de la victime ont prévenu la police de la violation de l'interdiction d'entrer en contact.

Le monsieur menaçant a rapidement été localisé grâce au bracelet anti-rapprochement. - Etienne Manteaux, procureur de la République à Besançon.

Suite à son interpellation, cet homme pourrait voir la pose de son bracelet révoquée. Concrètement, il pourrait voir la moitié de sa peine en sursis appliquée en prison ferme et l'autre partie pourrait rester en sursis toujours avec la pose du bracelet. "Le but serait de garder une sorte d'épée Damoclès au-dessus de sa tête. Parce que, parfois, certains conjoints violents ruminent et sortent de prison encore plus en colère", Etienne Manteaux.

L'efficacité de ce dispositif est donc une bonne nouvelle. De plus, le parquet de Besançon dispose constamment de trois bracelets anti-rapprochement, mais la chancellerie assure qu'il n'y a pas de limite et que des bracelets supplémentaires pourraient être livrés en cas de besoin.