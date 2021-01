Mali : la branche d'Al-Qaïda au Sahel revendique la mort des deux soldats du régiment de Haguenau

La branche d'Al-Qaïda au Sahel revendique mardi la mort des deux soldats français au Mali samedi 2 janvier. Un brigadier et un sergent du 2e régiment de hussards de Haguenau.

Dans un communiqué publié sur la plateforme de propagande Al-Zallaqa, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda, revendique l'attaque qui a coûté la vie à deux soldats français samedi 2 janvier au Mali. Il confirme avoir "fait exploser un engin explosif" au passage du véhicule de deux soldats de la force antijihadiste Barkhane.

Le sergent Yvonne Huynh et le brigadier Loïc Risser, du 2e régiment de hussards de Haguenau (Bas-Rhin) ont été tués dans la région de Ménaka (nord-est). Cinq jours plus tôt, trois autres soldats français avaient été tués dans la zone frontalière avec le Niger et le Burkina Faso lors d'une mission d'escorte.

Les militaires français tués au Sahel depuis janvier 2013 © Visactu