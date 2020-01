La brasserie La Rotonde, boulevard du Montparnasse, incendiée dans la nuit

Paris, France

Le co-gérant de la brasserie La Rotonde, boulevard du Montparnasse, constate les dégâts. "Il y a de la suie partout, c'est complètement dégradé. Les 45 personnes qui travaillent ici vont se retrouver au chômage". Gérard Fafanel a été réveillé dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 janvier, par l'alarme de l'établissement et la BAC, l'informant que le restaurant était en feu. "J'avais vu des individus traîner autour de l'établissement vers 4h30 du matin quand je suis passé devant et une demi-heure plus tard, j'ai été informé de l'incendie".

Des dégâts matériels importants

Les dégâts sont uniquement matériels mais importants. "Ils ont cassé des vitres en terrasse sur un côté et ils balancé des engins incendiaires. On ne sait pas exactement si ce sont des cocktails Molotov", poursuit Gérard Fafanel. Il n'y a pas de victimes ni même eu d'évacuation de l'immeuble au-dessus confirment les pompiers, appelés à 5h15 du matin pour intervenir. Une quinzaine d'hommes se sont déplacés pour éteindre l'incendie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, précise le parquet. La piste volontaire est privilégiée.

Emmanuel Macron avait célébré sa qualification pour le deuxième tour de la présidentielle dans cette brasserie. Vendredi soir, le chef de l'Etat a été exfiltré pendant plusieurs instants du théâtre des Bouffes du Nord à Paris, alors qu'il assistait à la représentation d'une pièce avec son épouse. Une trentaine de manifestants contre la réforme des retraites a tenté de s'introduire dans le théâtre.