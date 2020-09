La Brême polluée à Scey-Maizières, dans la vallée de la Loue

Des milliers de litres de produit polluant ont été déversés dans la rivière la Brème, à Scey-Maizières et Ornans, dans la vallée de la Loue. C'est un promeneur qui a alerté les autorités. Il a découvert ce jeudi 17 septembre 2020, une sorte de liquide blanchâtre, visiblement déversé depuis le talus et qui s'est donc retrouvé dans la rivière, à sec.

"Tout est souillé sur des centaines de mètres carrés, confie le maire de Scey-Maizières, Laurent Brocard. Ça s'est répandu au sol". Et heureusement que la rivière est à sec car s'il y avait eu un peu d'eau, ce serait parti directement dans la Loue. La pollution fait plus de 25 mètres de long, et cela exaspère le maire. Pour Laurent Brocard, il s'agit en effet d'un acte volontaire.

Le maire de Scey-Maizières écœuré

"On voit que c'est acte criminel, dit-il. Quelqu'un qui a délibérément vidé une cuve ou un camion. On est scandalisé et dégoûté de voir que des personnes sont mal intentionnées à ce point-là. Il faut se rendre sur place pour voir les dégâts ! C'est impressionnant". L'élu, avec son homologue d'Ornans, va porter plainte. Les deux communes sont en effet touchées puisque le lit de la Brême est à la frontière entre les deux villages. "On ne laissera pas passer ça, prévient Laurent Brocard, en espérant que les personnes qui ont fait ça seront sanctionnées à la hauteur des actes. C'est quand même incroyable".

La dépollution du site doit se poursuivre ce vendredi. Les pompiers vont essayer de nettoyer les volumes de terres souillées.