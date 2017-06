La Bresse : un concert de soutien à la boulangerie Pinot incendiée la semaine dernière

Après l'incendie de la boulangerie Pinot pour la cinquième fois à La Bresse, la solidarité s'organise. Un concert de soutien est prévu ce dimanche sous la Halle.

Une semaine après l'incendie de la boulangerie Pinot à La Bresse, le cinquième en un an pour cette boutique, des proches, des clients et des habitants de la commune se mobilisent. Un concert de soutien est prévu ce dimanche sous la Halle couverte de La Bresse pour dénoncer l'acharnement de ou des auteurs de ces incendies successifs et apporter un peu de chaleur aux salariés victimes.

Le chanteur vosgien Jack Simmard se produira gratuitement à partir de 16 heures. Un artiste qui connaît personnellement Sébastien Pinot, le boulanger et qui voulait réagir :

Je suis quelqu'un de très pacifiste mais ça m'a pris aux tripes et là, ça a été la fois de trop pour ma patience légendaire. Je me sentais inutile et impuissant."

"Peur d'aller au travail"

Le chanteur veut que "tout le monde réalise que c'est grave et puis c'est aussi pour l'image de la Bresse". Sur la page Facebook de soutien, les messages affluent et certains proposent même de donner un coup de main pour nettoyer la boutique. Sébastien Pinot, le boulanger, a l'intention de rouvrir si les assurances suivent. Un patron combatif qui admet que ce soutien collectif est une bonne chose pour ses équipes :

Par rapport aux salariés et aux emplois, c'est sûr qu'on ressent une peur d'aller au travail, c'est pas possible. Quand on ne sait pas comment on va trouver son outil de travail, c'est compliqué."

Sébastien Pinot bien conscient que seule une avancée notable de l'enquête permettrait de vraiment rassurer ses 7 salariés de la Bresse.