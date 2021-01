La Brigade Anti-Maltraitance Animale opérationnelle dans les Vosges

De plus en plus sollicitée pour des cas de maltraitance, l'association de secours et de placement des animaux des Vosges a crée au début du mois une brigade anti-maltraitance animale: la "Bama". Une dizaine d'enquêteurs de terrain opérationnels après une courte période de formation.