La brigade cynophile : un duo de choc au service de la sécurité

UN ÉTÉ EN BLEU - France Bleu Auxerre vous propose chaque semaine une immersion dans le quotidien des gendarmes de l'Yonne. Cette semaine, rencontre avec Raphaël Bussy et son chien Ixy : l'équipe cynophile d'Auxerre.

Ces deux- là ne se quittent pas ! Raphaël Bussy 36 ans et Ixy, un berger belge malinois de 3 ans, font équipe au PSIG (Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) d'Auxerre. Et Raphaël le dit en souriant, il ne voudrait pas changer de co-équipier : "Je travaille avec lui, c’est avec lui que je passe le plus de temps. Et contrairement à certains collègues, lui ne fait jamais la gueule ! Il a toujours envie de travailler. Pour lui, le travail c’est une fête !"

On est là pour chercher des choses qu’on ne trouverait sans doute pas sans le chien - Raphaêl Bussy (maître chien)

Le duo se connait bien puisque c’est Raphaël qui a dressé Ixy. Ils interviennent dans toute la région pour rechercher des stupéfiants, des armes ou des billets. Lors de perquisitions, de contrôles routiers ou à la sortie des boites de nuit, par exemple. "Nous, on est là pour la partie « recherche », pour essayer de trouver des choses qu’on ne trouverait sans doute pas sans le chien. On passe le chien et s’il marque, c’est-à-dire s’il porte un intérêt sur un endroit particulier, on fouille."

Leur système de communication est désormais bien rodé. "Il est à l’actif sur les meubles et au passif sur les personnes", explique le gendarme. "Cela veut dire que s’il y a un morceau de cannabis dans un meuble, il gratte, jusqu’à ce qu’on lui donne une récompense. Sur les personnes, il va s’asseoir ou donner un coup de truffes à l’endroit où l’odeur l’intéresse".

Je suis entré à la gendarmerie pour faire ça

Lorsqu'ils ne sont pas sur le terrain, Raphaël et Ixy s’entraînent. "Moi, j’ai quatre heures par jour, en plus des missions, pour m’occuper du chien. L’ entraîner, le balader, le soigner " résume-t-il. C’est donc un travail à temps plein pour le gendarme de 36 ans, mais cela lui convient bien, puisqu’il est entré à la gendarmerie par amour des animaux, pour devenir maître-chien. "Je suis entré en gendarmerie pour faire ça, mais il faut être patient, car on ne devient pas maître-chien directement. Il faut attendre qu’une place se libère"

C"est mon chien, même s'il appartient à la gendarmerie. Et je compte bien le garder lorsqu'il sera réformé

Le chien n'appartient pas à son maître. La nuit, Ixy dort dans son chenil à la caserne, et lorsque Raphaêl est en vacances, ce sont des collègues qui s'occupent de lui. Mais entre le jeune gendarme et son compagnon, le lien est fort, et va bien au-delà du travail. "C’est mon chien, même s’il appartient à la gendarmerie. C’est avec lui que je passe le plus de temps. Donc pour moi, c’est mon chien", affirme le jeune homme, qui se voit déjà offrir une retraite dorée à son co-équipier. "Comme la plupart de mes collègues, je compte bien le récupérer quand il sera réformé, comme mon premier chien".

La gendarmerie de l'Yonne dispose de trois équipes cynophiles à Auxerre, Sens et Avallon. Mais seuls Raphaël et Ixy sont spécialisés dans la recherche de stupéfiants.