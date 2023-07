"La brigade de nuit" du commissariat de Nîmes "relevée par aucun titulaire", selon Rémy Alonso (Alliance)

La grogne se poursuit au sein de la Police Nationale avec de plus en plus de policiers en arrêt maladie, et elle gagne cette semaine le commissariat de Nîmes. Environ un millier de policiers ont déclaré un arrêt maladie en ce début de semaine à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône pour protester contre le placement en détention provisoire la semaine dernière d'un policier de la BAC de Marseille soupçonné d'avoir roué de coups un jeune homme en marge des émeutes début juillet, selon les chiffres communiqués à France info par le syndicat policier Alliance de Marseille.

Une douzaine de policiers absents à la brigade jour à Nîmes

Rémy Alonso, délégué départemental d'Alliance en direct ce mardi à 8h sur France Bleu Gard Lozère, évoque "un nombre relativement conséquent" de policiers absents ce mardi à Nîmes. "Il va y avoir de véritables difficultés pour assurer les missions. Et cela fait suite logique à la colère qui gronde dans nos rangs suite à l'incarcération d'un de nos collègues. On trouve cela inadmissible qu'il soit incarcéré en préventive"

"Être policier, et en mauvaise santé physique ou morale, vu que l'on est armé, c'est un véritable danger sur la voie publique. il est donc tout à fait logique que mes collègues aillent consulter", argumente encore Rémy Alonso. "Ce n'est pas un moyen de faire pression. C'est l'expression de la colère de tous, du ras-le-bol de tous. A chaque fois, la présomption d'innocence n'est pas respectée pour les policiers"

Emmanuel Macron a dit ce lundi comprendre "l'émotion" des policiers, mais il a aussi martelé : "nul en République n'est au-dessus de la loi". "Nous ne sommes pas au-dessus de la loi, lui répond Rémy Alonso. Nous demandons juste que la loi soit appliquée. La présomption d'innocence est appliquée à tous les voyous que l'on arrête et pas aux policiers".

