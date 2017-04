VIDÉO | La brigade fluviale franco-allemande sur le Rhin, un exemple de coopération unique au monde

À l'occasion du prolongement du tramway strasbourgeois vers Kehl, France Bleu Alsace s'intéresse aux exemples locaux de coopération entre la France et l'Allemagne. Focus sur la brigade fluviale franco-allemande, qui patrouille chaque jour sur le Rhin.

Sur le ponton de la gendarmerie fluviale franco-allemande à Kehl, les pavillons français et allemand flottent sur la vedette Sainte-Geneviève, qui mesure 17m de long. Deux gendarmes français et deux policiers allemands sont en cabine. "On fonctionne toujours en équipage mixte. On travaille tous les jours ensemble", explique le maréchal des logis-chef Freyermuth. Tour à tour, gendarmes français et policiers allemands surveillent à la jumelle les énormes bateaux de marchandise qui circulent sur le Rhin. Ils assurent conjointement les contrôles.

Vedette de la brigade de gendarmerie fluviale franco-allemande, en avril 2017 © Radio France - Aude Raso

Brigade de gendarmerie fluviale franco-allemande, en avril 2017 © Radio France - Aude Raso

Créée en 2012, la compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande est unique au monde. Elle compte une brigade à Kehl, mais également à Gambsheim et Vogelgrun, et réunit une équipe d'une cinquantaine de personnes, autant de Français que d'Allemands. À bord de la vedette, le Polizeioberkomissar Adriano Ostoyke commente :

Cela ne sert à rien que l'on fasse deux fois le même travail. Autant qu'on travaille ensemble.

"Une telle compagnie n'existera probablement jamais ailleurs, parce que le Rhin est un fleuve unique : il se trouve dans les eaux internationales", souligne le maréchal des logis-chef Freyermuth. Les contrôles de bateaux se font en langue allemande, langue officielle sur le Rhin.

Faire des économies et augmenter les capacités d'intervention

Associer les forces françaises et allemandes est un vecteur important d'économies. Comme l'ensemble des embarcations, les trois vedettes françaises et les deux vedettes allemandes sont mises en commun. "Cela nous permet d'augmenter nos capacités d'intervention, souligne le chef d'escadron Mejenny, commandant de la compagnie de gendarmerie fluviale du Rhin. En matière de police technique et scientifique subaquatique, les Français ont un peu d'avance. À l'inverse, les Allemands ont une culture plus importante en matière de contrôles en surface et de planification d'opérations importantes."

Brigade fluviale franco-allemande sur le Rhin, en avril 2017 © Radio France - Aude Raso

Afin de sécuriser les abords du nouveau pont, la compagnie sera également mobilisée ce week-end pour les festivités autour de l'arrivée du tram strasbourgeois en gare de Kehl.