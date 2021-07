La brigade nautique départementale protège les plages marseillaises et les baigneurs

Près de 200 policiers de l'Unité de sécurité et de prévention du littoral (USPL) patrouillent le long des plages marseillaises cet été. Ils contrôlent les plaisanciers pour éviter les comportements à risque et les accidents.

Des jet skis qui s'engouffrent dans les zones de baignade à toute vitesse, des bateaux sans gilet de sauvetage ou des plaisanciers sans permis. La brigade nautique départementale veille à éviter ce type d'incident en contrôlant les embarcations au large des plages marseillaises. L'Unité de sécurité et de prévention du littoral (USPL) compte près de 200 agents.

Sans radar, les policiers évaluent eux-mêmes si un navire va trop vite. Ils procèdent au contrôle des bateaux. Il faut présenter le permis, la carte de circulation de l'embarcation, un gilet de sauvetage par personne à bord et un extincteur. "On constate souvent que les gens enferment leurs gilets de sauvetage avec un cadenas et qu'ils ne trouvent pas la clé", explique Eric, un agent de l'USPL.

Un danger pour les baigneurs

Parfois, les policiers doivent hausser le ton, notamment face à des pilotes de scooters des mers. "Ce sont des gens sur des jet skis sans gilet de sauvetage, sans combinaison, sans matériel de sécurité à bord et démunis de permis", souligne Eric. Récemment, deux jet skis ont fini sur les rochers. "Les gars de notre unité les ont récupérés et ont permis d'éviter un petit drame", raconte le major Marc Foyer, responsable de la brigade nautique départementale.

Lors des contrôles, les policiers demandent le permis, la carte de circulation de l'embarcation, un gilet de sauvetage par personne à bord et un extincteur © Radio France - Laurent Grolée

Jamila, une habitante de Martigues, s'est déjà fait très peur : "Les jets passent près de nous et font monter des vagues. On n'est pas tranquille surtout si on n'est pas bon nageur." Une situation d'autant plus dangereuse quand on se baigne avec des enfants. "J'ai une petite fille de 3 ans et demi. On ne va pas trop loin et j'ai toujours un œil sur elle", témoigne Amandine, une Marseillaise.

Depuis deux ans, l'Unité de sécurité et de prévention du littoral note "une démocratisation du milieu maritime en oubliant que cet environnement comporte des dangers".