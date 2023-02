La Brigue : incendie en cours dans une zone difficile d'accès, un hectare déjà parti en fumée

75 sapeurs pompiers et 29 engins interviennent, depuis 18h30, sur un feu de forêt sur une zone difficile d’accès dans la vallée de la Roya, au niveau de La Brigue. Un hectare de végétation a déjà brûlé, plusieurs sont menacés. Les vents violents n'arrangent rien et il est impossible de déployer des canadairs rendant le travail des pompiers encore plus difficile.

