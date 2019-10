La Bruffière : la gendarmerie lance un appel à témoin après la disparition d'une personne âgée

La gendarmerie de Vendée lance un appel à témoin pour tenter de retrouver un homme disparu depuis lundi à La Bruffière, près de Montaigu en Vendée. Il souffre de problèmes d'orientation et a pu se perdre en sortant de chez lui.

Vendée, France

La gendarmerie de Vendée a lancé un appel à témoin ce mardi matin, pour tenter de retrouver une personne âgée disparue après avoir quitté son domicile, lundi 28 octobre peu avant 14 heures. L'homme de 82 ans serait vêtu d'une veste de couleur bleu marine et d'un pantalon de couleur grise. Il mesure 1 mètre 72 et a les cheveux blancs peignés en arrière. Il a "des problèmes pour s'orienter et retrouver son chemin", explique le maire André Boudaud. Ce n'est pas la première fois que l'homme s'égare en sortant de chez lui.

Des recherches par des volontaires de la commune

Le maire de La Bruffière a rassemblé une trentaine de volontaires pour chercher l'homme disparu ce mardi matin, au départ de la salle de sport de la ville. La gendarmerie également est mobilisée pour tenter de le retrouver. Si vous l'avez aperçu, vous pouvez composer le 17 ou appeler la gendarmerie de Montaigu.