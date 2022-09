La Bruffière : une fillette de 5 ans très gravement blessée dans un accident de la route

Ce samedi en fin de journée, un tracteur et sa remorque sont partis au fossé à La Bruffière, près de Montaigu. Trois personnes étaient alors à l'intérieur du véhicule, dont une fillette de 5 ans qui a été gravement blessée. Sur place, les secours ont fait appel à un hélicoptère médicalisé pour la transporter de toute urgence au CHU de Nantes.

Deux autres blessés

Un petit garçon de 3 ans et un homme de 56 ans ont eux aussi été blessés, plus légèrement. Ils ont également été pris en charge par les pompiers présents sur place. Le quinquagénaire a été transporté au CHU de Cholet, et le garçon à l'hôpital de Nantes.