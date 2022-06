La Buisse : une cavalière de 12 ans meurt sous les sabots de son cheval, une enquête est ouverte

Une fillette de 12 ans est morte ce dimanche 26 juin, alors qu'elle participait à un concours hippique. Elle a été piétinée par son cheval après une chute. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort.

Ce week-end du 25-26 juin est décidément bien noir en Isère. Après la mort d'un garçon de 12 ans hier, noyé dans le Rhône, un autre drame s'est produit ce dimanche 26 juin à La Buisse, entre Voiron et Voreppe. Une fille de 12 ans est décédée à l'occasion d'un concours hippique. Le drame s'est produit vers 10h ce dimanche matin.

La jeune fille "a été piétinée par son cheval après une chute", précise le parquet de Grenoble, qui a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort et "pour procéder à toutes les vérifications utiles". Cette enquête a été confiée aux gendarmes de la compagnie de gendarmerie de Saint-Marcellin.

Le reste du concours annulé

Le reste du concours hippique, qui avait lieu au centre équestre "Le Troubadour" à La Buisse a évidemment été arrêté. "Suite à un gros accident ce matin et après concertation avec les coachs et le jury, le concours est annulé" indiquait d'ailleurs le club sur sa page Facebook. "Les pensées de tout le monde au CDE vont vers les parents, la famille, les amis et toute l'équipe du Troubadour", indique également le Comité Départemental d'Equitation de l'Isère.