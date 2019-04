La cabane des Gilets jaunes de Billère détruite par un incendie

La cabanes des Gilets jaune installée sur le bord de la route de Bayonne à Billère a été détruite par un incendie dans la nuit de lundi à mardi. On ne connait pas encore les causes du sinistre.

Billère, France

La cabane des Gilets jaunes installée sur le bord de la route de Bayonne, à Billère, en face de l'Intermarché a été détruite la nuit dernière par un incendie.

La cabane a été entièrement détruite © Radio France - DC

Les pompiers ont été appelés à 2h30 pour un "feu de campement". Il n'y a pas de blessé. On ne connaît pas encore l'origine du sinistre.

Il ne reste quasiment rien de la maison des Gilets jaunes de Billère, qui était faite de toiles en plastique tirées sur des structures en bambou ou en fer. Le feu semble avoir pris du côté de la partie faite en bambou, le coin cuisine est intact. Habituellement, une ou deux personnes passent la nuit sur place, mais on ne sait pas encore s'il y avait quelqu'un cette nuit.

Je suis abasourdi. Je souhaite fortement que ce soit accidentel - Alain Pecassou, Gilet jaune de Billère

Alain Pecassou, un des Gilets jaunes qui a participé à la construction de cette cabane au mois de janvier, s'est rendu sur place tôt ce matin : "je suis bien sûr très touché, dit-il la gorge serrée. Cette maison des gilets jaunes, c'est celle des gens qui sont dans la rue pour certains, au RSA pour beaucoup. Ça m'a beaucoup touché, je suis quelqu'un de très émotif et c'est dur. Mais on va reconstruire. Je vais utiliser un terme peut-être avant-gardiste, mais on entre en résistance. Je ne sais pas si c'est accidentel ou volontaire, on le saura avec l'enquête. Bien sûr ce n'était pas une maison aux normes, mais il y a déjà eu des choses surprenantes parfois la nuit. Des gens qui venaient déranger ceux qui dormaient, des voitures non immatriculées qui sont passées... Je suis abasourdi. Je souhaite fortement que ce soit accidentel".