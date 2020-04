La CAF du Puy-de-Dôme adapte ses aides et ses services

Le versement des prestations sociales a été maintenu et avancé au 4 avril dernier pour près de 140 000 allocataires sur le département. La Caf du Puy-de-Dôme versera aussi, le 15 mai prochain, l’aide exceptionnelle de solidarité de l’Etat aux foyers les plus modestes.

Afin d’assurer la sécurité sanitaire du public et limiter la propagation de l’épidémie, la Caf du Puy-de-Dôme a modifié ses modalités d’accueil en privilégiant les démarches en ligne. Les allocataires ont en effet la possibilité de réaliser - directement dans l’espace « Mon Compte » du site caf.fr ou sur l’application mobile - tous leurs changements de situation professionnelle, familiale, de coordonnées bancaires, leurs déclarations de ressources…

La Caf du Puy-de-Dôme propose également des rendez-vous téléphoniques (via www.puydedome.caf.fr) pour traiter leur demandes et gérer leur dossier. Les usagers peuvent aussi, désormais, envoyer leurs pièces justificatives, nécessaires à la gestion de leur dossier, scannées ou photographiées, à l’adresse mail dédiée : transmettreundocument.caf63@info-caf.fr. Ils devront mentionner leur numéro de dossier dans l’objet du mail.

Pour faciliter les démarches, de nouveaux formulaires de prestations à compléter en ligne sont disponibles sur caf.fr, comme les demandes de prestation partagée d’éducation de l’enfant, d’Allocation de soutien familial, la demande de recouvrement de pension alimentaire ou encore la prime de déménagement… Une fiche d’informations utiles à destination des parents a été créée et est hébegée sur notre site local www.puydedome.caf.fr. Ils peuvent y retrouver une sélection de ressources et de contacts nationaux et locaux utiles pour les accompagner durant cette période.

Des aides exceptionnelles

Le conseil d’administration de la Cnaf et de la Caf du Puy-de-Dôme ont aussi souhaité accorder des aides exceptionnelles pour faire face à cette situation de crise.

Concernant la centaine d’établissements d’accueil du jeune enfant du département, une aide forfaitaire, par jour et par place a été votée. Son montant s’élève à 27 € par place fermée et par jour pour les crèches publiques et à 17€ pour les établissements privés, et viendra en complément de l’indemnisation de l’activité partielle. Cette aide sera financée par le fonds national d’action sociale de la Cnaf.

Dans un souci d’équité, et pour compenser en partie les baisses de recettes induites par une fermeture de places, cette aide est étendue, depuis le 1er avril, aux microcrèches, crèches familiales et celles qui sont rattachées à un établissement social, médico-social ou de santé.

Pour la vingtaine de Maisons d’assistants maternels (Mam) puydômoises, une aide exceptionnelle de 3 € par jour et par place fermée a été votée, pour couvrir leurs charges de loyer.