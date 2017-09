La Calypso victime d'un incendie en Turquie

Le célèbre navire du commandant Cousteau va décidément de galère en galère : un feu s'est déclaré sur le bateau en début de semaine, alors même que la Calypso est en pleine rénovation dans un chantier naval turc.

Décidément, la Calypso semble maudite. Le vieux navire du commandant Cousteau a été victime d'un incendie et cela, alors qu'il était justement en cours de rénovation dans un chantier naval turc, depuis l'an dernier.

Le feu a pris mardi d'après la Fondation

Le sinistre se serait déclaré en début de semaine, mardi, d'après le site de la Fondation Cousteau, qui fait le point sur la situation. Le feu aurait touché essentiellement les nouvelles parties du bateau, celles reconstruites par le chantier turc. Sur cette page, Francine Cousteau, la veuve du commandant, explique : " Cette situation renforce ma détermination à mener à bien la volonté du Commandant Cousteau pour que la Calypso navigue à nouveau. "

Longtemps bloquée à Concarneau

La Calypso était restée longtemps à l'abandon dans les chantiers Piriou de Concarneau. Ce qui avait donné lieu à un bras de fer juridique entre la fondation Cousteau et les chantiers Piriou. En 2016, le bateau avait fini par quitter Concarneau pour la Turquie.

Une équipe sur place prochainement

Le responsable du transport du navire, Patrice Quesnel nous dit aujourd'hui qu'il est en partance pour la Turquie et qu'il en saura plus " d'ici quelques jours " sur la nature des dégâts et les conséquences sur le chantier de rénovation. Une enquête est ouverte sur place.