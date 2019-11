La campagne des Restos du cœur se prépare en Dordogne

Trélissac, France

L'antenne des Restos du cœur de Trélissac a ouvert ses inscriptions pour la campagne d'hiver, qui débute le 26 novembre prochain. Le nombre de bénéficiaires est en hausse alors que les dons et les aides chutent d'années en années.

A Trélissac, les bénévoles des Restos redoutent de voir s'inscrire deux à trois fois plus de bénéficiaires que l'an dernier. "Il y a de plus en plus de monde, et on a de moins en moins de choses à leur proposer", souffle Pierrette, responsable des Restos du cœur de Boulazac, dont dépend l'antenne de Trélissac.

Appel aux dons

"On manque surtout de produits frais", poursuit Michelle, la responsable à Trélissac. Les deux bénévoles en appellent aux dons : "avant, il y avait un paysan qui nous apportait des fruits et légumes", raconte Pierrette. Elles cherchent de nouveau une bonne âme pour faire don de fruits et légumes, et des boulangers qui accepteraient d'offrir leurs invendus du lundi, pour les distributions du mardi.

La première distribution des Restos à Trélissac se fera le mardi 26 novembre, de 14h à 16h au foyer socio-culturel de la commune. Les non-inscrits pourront s'inscrire en même temps, munis de justificatifs des ressources.