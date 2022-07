La campagne estivale de lutte anti-contrefaçon est lancée depuis Cannes

Depuis maintenant plus de 20 ans, les campagnes de lutte anti-contrefaçon partent de Cannes. La ville et les différents acteurs se mobilisent et lancent leur action de l'été.

Après Bernard Brochand, c'est David Lisnard qui a repris le flambeau et qui lance désormais tous les débuts d'été la campagne nationale de lutte contre les contrefaçons. Avec les différents acteurs : Union des Fabricants (Unifab), Comité National Anti Contrefaçon (CNAC), Institut National de la Propriété Intellectuelle, Douane, Gendarmerie et Police, la campagne cette année sera tournée vers l'aspect anti-écologique de la contrefaçon. Après la présentation, la douane a procédé à une démonstration de broyage des objets contrefaits.

Les objets contrefaits saisis sont détruits, incinérés ou broyés, comme dans ce camion © Radio France - Alexis Arades

"Soyons responsables, consommons authentique. STOP à la contrefaçon qui nuit à la planète", voilà le slogan de cette campagne estivale. Un message qui sera porté sur les plages et marchés du sud de la France à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 23 août. Argumentaire des initiateurs de la campagne : en plus des méfaits pour l'économie, la contrefaçon est mauvaise pour l'environnement, en cause une "production à plusieurs milliers de kilomètres, déversement de produits toxiques dans la nature, acheminement répétitif à l'unité". Au-delà de l'écologie, la campagne souligne la perte d'emplois et de recettes fiscales sur le territoire national, ainsi que les conditions de travail des employés dans les usines de contrefacteurs.

Ce lancement de campagne, c'est aussi l'occasion de présenter les saisies de la douane dans les Alpes-Maritimes. Depuis le début de l'année les saisies sont en augmentation de plus de 52%. Sur la Côte d'Azur, les biens contrefaits les plus saisis sont les produits de maroquinerie prétendument de luxe. L'année dernière, 170.000 objets ont été saisis par les douanes dans les Alpes-Maritimes. La douane effectue ses actions sur l'autoroute A8, mais aussi à l'aéroport Nice Côte d'Azur, où une voyageuse en provenance de Dubaï a par exemple vu, à la fin du mois de juin, plus de 6.000 euros de valeur authentique sur le marché de sacs et tee-shirts saisis à sa descente de l'avion, des contrefaçons de marques de luxe comme Louis Vuitton et Yves Saint-Laurent.

Les chaussures et autres articles de maroquinerie représente la grande majorité des saisies dans les Alpes-Maritimes © Radio France - Alexis Arades

La saisie la plus impressionnante de 2021 : deux palettes trouvées dans un camion lors d'un contrôle routier sur l'A8. À l'intérieur, 6.840 paires de chaussures contrefaisant la marque New Balance. Coût estimé de la marchandise sur le marché authentique : 615.000 euros !

En France, la possession et l'achat de contrefaçon sont punis par la loi. La douane peut distribuer une amende qui équivaut à la valeur sur le marché authentique de la marchandise contrefaite. Dans les faits, le plus souvent l'amende est symbolique et les services douaniers font preuve de pédagogie. Quatre Français sur dix ne savent pas qu'ils sont en possession d'un article contrefait.