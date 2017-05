La cantine de l'école d'Uzein détruite par un incendie

Un incendie a détruit la cantine de l'école d'Uzein ce dimanche après-midi. Il y a de gros dégâts mais pas de victimes.

La cantine de l'école d'Uzein a été détruite par un incendie ce dimanche après-midi. Le feu s'est déclaré un peu après 16h30. Une trentaine de pompiers sont sur place.

Pas de victimes

Il n'y avait personne dans les locaux à ce moment là, aucune victime donc mais de gros dégâts. Le toit s'est en partie effondré, et la cantine est très endommagée même si le reste de l'école est intact. Marine et Clémence, qui habitent juste à côtéde l'école, elles ont tout vu, et d'après elles le feu serait parti des panneaux photovoltaïques qui recouvrent le toit sur plus de 200m². Mais cela reste à vérifier. Une enquête a été ouverte pour clarifier les causes de l'incendie.

Marine et Clémence habitent juste à côté de l'école, elles racontent ce qu'elles ont vu Copier

La cantine de l'école d'#Uzein #Béarn détruite par un #incendie ce dimanche après-midi. Feu maîtrisé par les pompiers. Pas de victimes. pic.twitter.com/CoBcYMegbn — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) May 28, 2017

La cantine et l'accueil du matin assurés ce lundi

Malgré tout, le maire de la commune assure que la cantine et l'accueil du matin sera assuré dès ce lundi matin pour les enfants. Ils seront dans la Maison pour tous et la salle polyvalente de l'école. Le bâtiment de la cantine lui va rester inaccessible pendant au moins une semaine.