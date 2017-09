La cantine des écoles de Chatte fermée une semaine pour cause de Salmonelle

Une trentaine d'enfants mangeant à la cantine de Chatte (Isère) ont été pris de maux de ventre la semaine dernière dont trois qui ont dû être hospitalisés. Par précaution les autorités sanitaires ont demandé de ne pas utiliser le bâtiment cette semaine. Les enfants mangent au collège.

Depuis la rentrée déjà à Chatte des enfants se sont plaint de maux de ventre mais c'est vraiment la semaine dernière que le problème est devenu plus grave avec trois enfants conduits à l'hôpital - sans trop de conséquences heureusement - et une alerte de l'hôpital concernant la présence de la bactérie Salmonelle.

Sans tarder les services sanitaires de l'Etat et l'ARS (Agence Régionale de Santé) ont alors pris les choses en main et enjoint la mairie vendredi dernier (15 septembre) de fermer l'équipement pour une semaine par précaution et pour laisser le temps des prélèvements et analyses.

Une "relative bienveillance" des parents

Vendredi il a donc fallu trouver en urgence une solution de rabattement. Ce qui a été fait grâce à l'éducation nationale et au département : la centaine d'élèves de maternelles et primaire qui déjeune à la cantine dans cette commune de 2500 habitants est accueillie au self du collège de Chatte. "On remercie tout le monde" dit la première adjointe de la commune Dominique Dorly, visiblement soulagée d'avoir trouver de l'aide et une aide efficace. Et donc depuis ce lundi il y a "un transport par car vers le collège, les maternelles sont accueillis à 11h15 et les primaires ensuite à 12h45 - 13h" explique le directeur des services de Chatte Pascal Garcia, soit avant et après les collégiens.

Pour soulager le dispositif de substitution quelques parents ont décidé de garder les enfants à la maison le midi. Des parents qui ne s'affolent pas selon Pascal Garcia "par hasard nous avions une réunion de rentrée vendredi soir avec les parents de maternelles et nous avons pu leur expliquer les choses...". Des parents inquiets certes, mais qui conservent selon lui une "relative bienveillance".

Nettoyage de fond en comble

Il faut maintenant parvenir à trouver la source de contamination et pour l'instant le fait qu'elle se situe au sein de la cantine n'est indiqué que par un "faisceau d'indices". Ce n'est pas prouvé. Des prélèvements ont eu lieu sur les repas et dans les bâtiments. D'autres seront effectués après un grand nettoyage qui a commencé ce lundi. Les premiers résultats d'analyse devraient être connus "mercredi" selon la première adjointe Dominique Dorly, qui explique que jusque-là cette cantine gérée par une association n'a "jamais eu de problème. Les contrôles sont suivis, la cantine est suivie régulièrement...". En attendant les quelques 60 élèves de primaire de Chatte qui ont fait leur premier repas au self du collège sont contents. C'est l'aventure.! "On peut choisir ce qu'on mange" lance une petite fille ravie, qui y voit un avantage notamment quand il y a "des épinards". Et puis "il est beau le collège" dit un garçon. Une découverte anticipée de leur futur lieu d'étude.